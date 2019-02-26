لحود إستقبل قانصوه ووفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إستقبل رئيس الجمهورية السابق إميل لحود في دارته في اليرزة، وفدا من "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة علي فيصل. وتم عرض للمستجدات على الساحة الفلسطينية وآخر التطورات حول انتهاكات العدو الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ومجريات مؤتمر وارسو. كما التقى النائب السابق عاصم قانصوه. وتم عرض للتطورات على الساحة المحلية.

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