عدوان: سننتهي من درس قانون التفتيش المركزي وسندرس قانون التنظيم القضائي

اجتمعت لجنة الإدارة والعدل وبحثت بما جرى بعد فيضان التاسع من الشهر الماضي. وأكد رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أنه "يجب أن نعطي للبنانيين أجوبة محدودة ومجلس الإنماء والإعمار قدم كل المستندات اللازمة" ولفت عدوان إلى "أننا استمرينا بدرس قانون التفتيش المركزي وسننتهي من درسه كما أننا ندرس قانون الإعلام والإعلان خصوصا أن الإعلام يتوسع وقريبا سنقوم بدرس قانون التنظيم القضائي لأنه من دون هذا القانون لا نستطيع أن ننجز شيئا خصوصا بما يتعلق بالفساد"، مشيراً إلى أنه "يوجد شقين بما يتعلق بالفساد، الأول البحث عن الفساد، والثاني كيفية تجنب أن يكون هناك فساد من خلال التلزيم والمناقصة والإستشاري".

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