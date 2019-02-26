دريان التقى مراد: للتعاون بين كافة شرائح المجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد يرافقه عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد هشام طبارة وجرى البحث في الأوضاع العامة. واكد مراد "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية من خلال التعاون بين كافة شرائح المجتمع لما فيه خير الوطن والمواطن، مشيرا الى أنه لمس ح"رص المفتي دريان على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية التي هي الأساس في تطوير عمل مؤسسات الدولة والنهوض بها"، ودعا الى "الوقوف صفاً واحداً في وجه ما يتعرض له لبنان من تحديات وانتهاكات سافرة من العدو الإسرائيلي".

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