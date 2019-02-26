طرابلسي:أنا كمواطن مع الزواج المدني الاختياري ولا أراه يتعارض مع الدين

علّق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي على طرح وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن موضوع الزواج المدني، قائلاً إن "الوزيرة الحسن طرحت موضوع الزواج المدني للحوار وهذا جيّد"، معلنا أنه "أنا كمواطن مع الزواج المدني الاختياري، ولا أراه يتعارض مع الدين، وكإنسان مؤمن، أؤيّد الزواج الكنسي ولكنّني لستُ مع إلزام مَن لا يُريد هذا الخيار به ومع إعطاء الناس حقوقهم كما يكفل الدستور"، لافتا إلى أن "الدستور اللبناني وحقوق الانسان والحقوق الطبيعية في الزواج أعلى من أي قانون".

وأشار طرابلسي إلى أنّ "الدولة يجب أن تبسط سيادتها وأن تُخصّص غرفة على أراضيها يتمّ فيها الزواج المدني، وهكذا يتوقّف اللبنانيون عن السفر إلى الخارج بهدف الزواج مدنياً"، مضيفا: "أُريد من دولتي أن تؤمّن لي حقوقي وأن تكون دولةً حضاريّة تواكب القرن الـ 21".

وأشار إلى أنّ "عدداً من الأشخاص تألّموا في تجاربهم وكان من المُمكن الحدّ من هذا الألم عن طريق الزواج المدني"، مشددا على" ضرورة العمل لإنهاء كل آثار الحروب الطائفية وبالتالي نحن ملزمون بالذهاب إلى الزواج المدني".