مسؤول اماراتي: نحن من الدول السباقة عالمياً إلى تبني استراتيجيات لحماية الطفولة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن "الإمارات تحرص وفق رؤية قيادتها الرشيدة على رعاية الطفل وفق مبادئ المواطنة الإيجابية والقيم والسلوكيات الأصيلة في مجتمع تسوده العدالة والمساواة والحماية والمشاركة وكانت من الدول السباقة عالمياً بتبني استراتيجيات للطفولة تجعل حمايتهم وتنشئتهم في طليعة الأولويات".

وأشار إلى أن "مبادرات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، عملت وتعمل على تطوير استراتيجيات أكثر حيوية وتفاعلاً مع أفكار الأطفال وتطلعاتهم نحو المستقبل وتعزز جهود توعية الطفل بحقوقه وواجباته".

ولفت إلى أن "المجلس الاستشاري الخاص بالأطفال مبادرة ريادية من "أم الإمارات" يشارك فيها الأطفال في صياغة مستقبلهم ويعبروا فيه عن رأيهم وإبداعاتهم ورؤيتهم الخاصة في بيئة إماراتية حاضنة توفر لهم كافة الأدوات التي تجعلهم قادرين على ذلك وعمل شراكة حقيقية مع الطفل في التخطيط لمستقبله وبصورة تنمي مواهبه وأفكاره وتأخذ بها نحو التطبيق".