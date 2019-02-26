مسؤول إيراني: روحاني يرى أن لدينا سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد

أعلن مدير مكتب مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "روحاني يرى أنه ليس لدى سوى إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد".

وأوضح أن "خطاب روحاني في الاشادة بوزير خارجيته، شهادة واضحة على الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف والأداء الذكي والفعال لوزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف، ورد قوي علي بعض التحليلات الكاذبة والمنحرفة".

وكان ظريف قد أعلن استقالته من منصبه معتذرا عن مواصلة عمله، مؤكداً في حديث صحفي أنه "لم يعد هناك أدنى احترام لوجودي في منصب وزير الخارجية"، تعليقاً على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران.