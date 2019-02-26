البنك المركزي الايراني: وضعية العملة الاجنبية والنقد تمر بافضل الاحوال

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن "وضعية العملة الاجنبية والنقد تمر بافضل الاحوال، وأن احتياطي النقد زاد ولم ينقص"، مشيراً إلى أن "احتياطي العملة الاجنبية في الخارج لتغطية الورادات بوضعية مطلوبة ايضا".
وأعتبر أن "الاجواء النفسية التي يثيرها الاعداء، تنعكس سلبا على السوق"، مرجحا "عودة سوق الصرف لظروفه السابقة، مضيفا أن ورغم ذلك تم تأمين السلع الاساسية والادوية".
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