خامنئي: بعد 40 عاما بات الشعب الايراني أقوى والاعداء أكثر ضعفا

أكد قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي أن "الشعب الايراني بات اليوم وبعد اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية أقوى مما مضى فيما أصبح الاعداء أكثر ضعفا"، مشدداً على "ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة الراهنة لترويج معارف الدين والثورة وقال، نحن اليوم مسؤولون جميعا وان مسؤولية المنشدين تكمن في توجيه الشعب نحو اهداف الثورة اي بلورة المجتمع المؤمن والسليم والآمن مترافقا مع الرخاء المادي والقوة الدولية والبهجة المعنوية".

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