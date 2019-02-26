بري طالب اتحاد اوروبا بلعب دور فعّال لتحديد الحدود البحرية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني والوفد المرافق والسفيرة كريستينا لاسن، وجرى عرض التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي والتطورات الراهنة.

واعربت السيدة موغيريني عن استعداد الاتحاد الاوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصاً بعد تشكيل الحكومة على صعيد الاصلاحات والاقتصاد.

واثار الرئيس بري موضوع الحدود البحرية كون لبنان على تخوم الاتحاد الاوروبي وان استكشافه واستثماره لثرواته هو الامل الاكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصادياً وسداد دينه.

وطالب الاتحاد الاوروبي بلعب دور فعّال في هذا الخصوص لتحديد الحدود البحرية ، وضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع الاخوة السوريين لاعادتهم .