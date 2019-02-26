وزير الشباب: كنت لاعبًا وإداريًا في الزمالك وأحترم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- أحمد النجار: قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه كان لاعبا وإداريا بنادي الزمالك.

وأضاف صبحي، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، الثلاثاء، أنه لعب في الزمالك ويحترم النادي الأهلي، مؤكدًا، أن ناديي الأهلي والزمالك يجب أن يستعيدا قوامهما.

وأوضح أن الجمهور الآن، يتابع الدوري الانجليزي والإسباني، أكثر من الدوري المصري.

وشدد وزير الشباب على ضرورة استعادة هويتنا في كل المجالات، متابعًا: "نحن أقدم حضارة، نحن فراعنة".

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