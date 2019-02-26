"التعليم" تفتح باب التسجيل الإلكتروني للترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أتاحت وزارة التربية والتعليم، باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة "1 عضوية سري" الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة في وظيفة: مراقب، ملاحظ معاون، ومقدر درجات، وذلك للعام الدراسي 2018/2019.
ووجهت الوزارة بمراعاة الآتي عن التسجيل:
1- تحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل".
2- التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقًا لآخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف "1" سري.
3- إدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه، وعدم إدراج العاملين الذين جرى نقلهم.
وللتسجيل: يمكن اتباع الرابط التالي:اضغط هنا
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