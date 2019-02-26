محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة مشروع أبناء الجيزة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛ للتعرف على المشاكل التي يعاني منها سكان المشروع بمراحلة الثلاثة.

ورافق المحافظ، خلال جولتة اللواء محمد رأفت، السكرتير العام والمهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز حدائق أكتوبر وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية ومديري مديريات الاسكان والصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى والتعليم والشباب والرياضة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وقال المحافظ إن مشروع أبناء الجيزة عانى خلال السنوات الاخيرة من الكثير من المشكلات والعقبات الخاصة بالتمويل أو توصيل المرافق والخدمات لأسباب مختلفة مما ترتب عليها تعرض المشروع لمشاكل خاصة بالمياه والصرف والكهرباء والنظافة وتعرض بعض الوحدات السكنية للسرقات وتحويل الأدوار الارضية لأنشطة تجارية بالمخالفة.

واضاف أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا، بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية وجهاز حدائق 6 اكتوبر لمواجهة المشكلات والمعوقات التي تم رصدها وسيلمس سكان المشروع بمراحلة الثلاثة الطفرة التي ستحدث بالمشروع بالنسبة للخدمات والمرافق حيث سيتم التسليم الابتدائى لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع إلى الجهاز والتنسيق مع شركة الكهرباء للأنتهاء من أصلاح اكشاك الكهرباء التى تمت سرقتها حتى يتمكن السكان من التقدم لحجز عدادات الكهرباء والتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الخدمات الامنيىة وتنظيم حملات لإزالة الإشغالات .

وكشف راشد خلال الجولة عن تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وجهاز حدائق 6 أكتوبر وجميع الأجهزة المعاونة تختص بمتابعة حل المعوقات التي تواجه المشروع بصفة مستمرة وعاجلة.

والتقى المحافظ خلال الجولة بسكان المنطقة واستمع لمطالبهم والمشاكل التي يعانون منها وسبل حلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة: لجنة عاجلة لفحص وحل مشكلات "أبناء الجيزة" بطريق الواحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.