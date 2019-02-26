التموين تعلن موعد بدء تظلمات غير مستحقي الدعم قبل حذفهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تعمل حالياً على إتاحة تظلمات المواطنين المقرر استبعادهم مارس المقبل خلال المرحلة الثانية من التنقية والتي تضم 5 معايير، هي: "من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً، ومن تزيد فاتورة استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، أن تزيد مصاريف مدارس أحد الأبناء عن 30 ألف جنيه، سنوياً فأكثر، بالإضافة إلى من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، وشاغلي الوظائف العُليا".

وأضاف مدكور - في تصريحات لمصراوي- أنه من المقرر فتح باب تلقي التظلمات بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية مارس المقبل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "www.tamwin.com.eg" فقط.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن أنه سيتم إتاحة تلقي التظلمات عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "www.tamwin.com.eg"، ولن يتم استقبال أي تظلمات عبر مكاتب التموين.

وأضاف الوزير -خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد السبت الماضي بديوان عام الوازرة- أنه لن يتم حذف من تنطبق عليهم المعايير مباشرةً بل سيتم إعلام المواطنين -ممن تنطبق عليهم أحد المعايير- عبر بون صرف السلع أو الخبز، بعد أن يتم إدارج بياناتهم على الموقع الإلكتروني مرفقًا بها بسبب الاستبعاد، على أن يتم منح المستبعدين مهلة خمسة عشر يومًا بدءًا من تاريخ ظهور الإشارة على بون الصرف.

وأوضح وزير التموين، أنه فيه حالة ظهور أي إشارة بالاستبعاد على "بون الصرف" يجب أن يزور المواطن الموقع الإلكتروني، من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة الذكية وتقديم تظلم، على أن يتم بحثه والبت فيها خلال 15 يومًا أخرى.

وعن المستندات المطلوبة لتقديم التظلم، قال وزير التموين، إنه سيتم تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم حذفهم وفقًا للمحددات الـ5، عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مضيفًا أنه على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية بلا مستندات، مردفًا :"الوزارة هتستعلم عن التظلم وهتعيد التواصل مع المواطن في حالة الحاجة إلى أي مستند".