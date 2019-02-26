

اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اوري ارئيل" اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين.

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة وحماية ارئيل والمستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الرحمة تزامناً مع دخول مصلين مصلى الرحمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي ومستوطنون يقتحمون الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.