ناقلة روسية تزود سفينة كورية شمالية بالوقود رغم العقوبات

انتهكت ناقلة روسية العقوبات التجارية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، ونقلت وقوداً إلى سفينة تابعة لها في البحر أربع مرات على الأقل بين أكتوبر عام 2017 ومايو عام 2018 وفقاً لما ذكره اثنان من أفراد الطاقم شهدا عملية النقل.

وقد تمد مثل هذه العمليات كوريا الشمالية بشريان حياة اقتصادي وتخفف العزلة عن البلد الذي يلتقي زعيمه كيم جونج أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام الأسبوع الحالي.

وكشفت وثائق مطلعة وبيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف للبيانات المالية أنه في الرحلات الأربع التي كانت بين 13 أكتوبر عام 2017 والسابع من مايو عام 2018 ذكرت الناقلة تانتال عند الإبحار أن وجهتها هي ميناء نينغبو الصيني.

وقال اثنان من أفراد الطاقم إنها نقلت بعد ذلك شحنتها من الوقود إلى سفينة كورية شمالية.