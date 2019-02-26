شبكة سي إن إن: تفاؤل حذر بالقمة الكورية الأمريكية

نشرت شبكة سي إن إن مقالا تحليلا يكشف ما وراء القمة الأمريكية الكورية من مكاسب للطرفان، موضحة أنه في حين يعتمد نجاح ترامب بشكل كبير على التقدم في إزالة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ، فإن نجاح بيونج يانج أكثر غموضا.

تأمين إعلان سياسي لإنهاء الحرب الكورية

في حال الإعلان سوف تكون أكبر جوائز كيم دبلوماسية وكذلك اقتصادية.

وأوضحت أن كيم ، مثل ترامب ، يتوق إلى لحظات دراماتيكية وتاريخية يقف فيها الزعيمان المتنافسان لمدة سبعة عقود ، جنبا إلى جنب لإعلان نهاية سياسية للحرب الكورية. لنكون واضحين: هذا الإعلان لن يكون بمثابة معاهدة سلام تنهي الحرب رسمياً. لكن يكفي أن يعود كيم إلى وطنه كنصر دعاية.

كانت نهاية الحرب الكورية هدفاً لم يتحقق بعد لأبيه أو جده قبل أن يموت. لإنجاز تلك المهمة من شأنه أن يعزز سلطته داخل كوريا الشمالية كاستراتيجي عسكري رئيسي، وفقا للشبكة.

مثل هذا الإعلان سيسمح لكيم بتحويل تركيز البلاد بعيداً عن الحرب والاقتصاد. كما ستبدأ عملية طويلة للتفاوض على معاهدة سلام رسمية مع الصين والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

الأهم من ذلك ، سيسعى كيم للحصول على تنازلات اقتصادية مقابل

التقارب والوعود بالتخلي عن عناصر برنامجه النووي. إن رفع العقوبات التي فرضتها كوريا الشمالية على كوريا الشمالية يمثل أولوية بالنسبة إلى كيم. وبمجرد تخفيف العقوبات ، فإن كوريا الجنوبية مستعدة بشكل خاص لاستئناف المشاريع الاقتصادية المشتركة التي يمكن أن تكون بمثابة شريان الحياة الاقتصادي لبيونغ يانغ ، فضلاً عن إعادة بناء البنية التحتية المتدهورة لكوريا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على سيول الانتظار للحصول على امتيازات نووية ملموسة من كوريا الشمالية لتبرير رفع عقوباتها الثنائية منذ عام 2010.

وبالنسبة لكيم ، فإن خارطة طريق ناجحة لنزع السلاح النووي في هانوي من شأنها أن تمهد الطريق أمام كوريا الشمالية للعودة إلى الساحة الدولية، سياسياً واقتصادياً، مع تأخير التخلي الكامل عن أصولها النووية الثمينة لسنوات قادمة.

إظهار فوز متواضع

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لدى كيم جونج أون عدة طرق للفوز في هانوي - ويبدو أن ترامب مصمم على ذلك.

حقق كيم انتصارا متواضعا من خلال عرض وتكرار أدائه في سنغافورة - حيث ينظر

إليه على أنه يشارك الولايات المتحدة كقوة نووية ، ويكتسب فرصا جديدة للدبلوماسية والتجارة ، ويزيد من فرصة تخفيف العقوبات من بكين وسول.

أثناء جلوسه مع ترامب في هانوي ، يستمر جهاز الطرد المركزي في الدوران ويستمر في بناء مصانع الصواريخ. المفاوضات تساعده على تمرير لحظة غير مستقرة في برنامجه النووي ، وشراء الوقت لتوسيع ترسانته وإخفائه. الضمانات الغامضة والشاشات الرمزية لم تكلفه شيئا.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يفوز كيم بشكل كبير إذا تجاهل ترامب مستشاريه وقدم عفويًا تنازلات كبيرة مجانًا ، كما فعل في سنغافورة لوقف التدريبات العسكرية. يبدو هذا أكثر احتمالاً لأن مستشاري ترامب على استعداد لمساعدته على إخفاء أحداث قمة سنغافورة من الكونجرس والشعب الأمريكي، والتخطيط للسماح له بلقاء كيم وحده.

وبحسب الشبكة فأن ترامب يبدو حريص على تكرار خسارته في سنغافورة ، وقال "نأمل أن ننجح كذلك في القمة الثانية كما فعلنا مع الأول".

مكاسب الولايات المتحدة

بالنسبة لترامب، هناك طريقة واحدة للنجاح، وهو إجبار كيم على اتخاذ خيار صعب وهو هل هو مستعد لقبول ترسانة بدائية في مقابل علاقات أمنية أفضل واقتصاد أفضل؟

وأوضحت الشبكة أن الحصول على الإجابة الصحيحة يعني مقاومة إغراء الإعلان عن فوز سهل مبكر، بدلاً من تبني أهداف أكثر واقعية ، والشروع في مفاوضات مفصلة حول التحقق، وبذل جهود مستدامة وعملية لتغيير العلاقة. لن يكون هناك سوى العديد من الفرص للقيام بذلك، ومن المهم جدا أن تهدر.