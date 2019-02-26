صرح سفير فنزويلا لدى روسيا، كارلوس رافائيل فاريا تورتوس، بأن قافلة المساعدات الإنسانية، التي فشلت الولايات المتحدة مؤخرًا في إدخالها إلى فنزويلا، تحتوي على عقاقير منتهية الصلاحية وطعام فاسد.
وأضاف تورتوس في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية، اليوم "الثلاثاء" "يجدر بي أن أضيف أن الولايات المتحدة ترسل إلينا منتجات لم يقم أحد بتفتيشها.
وتفيد المصادر بأن الصناديق تحتوى على طعام
كما أوضح السفير الفنزويلي، أنه لا توجد منظمة مسئولة عن تفتيش القوافل الإنسانية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت بفحص قافلة المساعدات الأمريكية.
ولفت الدبلوماسي الفنزويلي إلى أن كاراكاس لا ترفض المساعدات الإنسانية الأجنبية بشكل عام، فسبق وأن قبلت بلاده سبعة أطنان
وحذرت كاركاس من أن دخول أي مركبة بشكل غير قانوني إلى الأراضي الفنزيولية سيعتبره الضباط العسكريون في البلاد بأنه "جريمة".
ويُذكر أن المعارضة الفنزويلية أخفقت، يوم السبت الماضي، في إيصال مساعدات إنسانية، شملت منتجات وعقاقير من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، إلى فنزويلا عبر كولومبيا والبرازيل، فيما رفض الرئيس نيكولاس مادورو تسلم المساعدات التي ترعاها الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فنزويلا بموسكو: قافلة المساعدات الأمريكية لنا تحتوى بضائع منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.