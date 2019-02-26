الأمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى اليمن

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولى الإغاثة بالمنظمة الدولية تمكنوا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر فى ميناء الحديدة اليمنى للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مما يظهر قدرا من التقدم البطىء

فى الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعة.

جاء ذلك فى كلمة له أمام مؤتمر للأمم المتحدة فى جنيف يهدف لحشد مساعدات إنسانية لليمن هذا العام قيمتها 4 مليارات دولار. وأعلنت السعودية

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فى هذا المؤتمر مساهمتها بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار.

وقال جوتيريش "تلقيت لتوى نبأ مهما. للمرة الأولى منذ 6 أشهر تمكننا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر التى تمثل بنية أساسية مهمة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء الضرورى وغيره من المواد". وأضاف "وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطى