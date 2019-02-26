المعارضة تهتف ضد عمران خان في الجمعية الوطنية الباكستانية

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان- أرشيفية

كتبت- سارة طارق

رفع أعضاء أحزاب المعارضة في باكستان شعارات ضد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بعد أن نفذت قصف جوي فوق خط وقف إطلاق النار المتنازع عليه في كشمير فى وقت مبكر من، اليوم الثلاثاء، حيث دخلت مجموعة من 12 طائرة مقاتلة ميراج 2000 باكستان، وحطمت العديد من معسكرات الإرهاب في جيش الرب في منطقة بالأكوت.

التقى البيت الباكستاني وسط دعوات لاتخاذ إجراءات انتقامية قوية، وتقع بالأكوت على بعد 80 كيلو مترا من خط السيطرة وقرب أبوت أباد، حيث قتل زعيم القاعدة أسامة

بن لادن مختبئا من قبل القوات الأمريكية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، بدأت أحزاب المعارضة في الصراخ "العار العار" ضد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان وحزبه، نتيجة هجمات الهند على الأراضي الباكستانية.

وخلال إجراءات الجمعية الوطنية، حث وزير الدفاع الباكستانى السابق خواجة آصف جميع الأطراف على إقامة "جبهة موحدة" ضد الهند، وقال "إن بلدنا وسيادتنا ونزاهتنا مهددة، كما أنه من الضروري أن نظهر التضامن مع الجيش".

أضاف آصف إنه يجب أن ترسل الهند رسالة مفادها أن جميعهم "واحد في مسألة كشمير".

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في غضون ذلك، أكدت الهند أن القوات الجوية أجرت "العملية التي تقودها المخابرات على أكبر معسكر تدريبي للمجموعة الإرهابية في باكستان بالأكوت.

وقال وزير الخارجية، فيجاي جوخالي "تم تلقي معلومات استخباراتية موثوقة بأن جيش محمد كان يحاول هجوما انتحاريا آخر في أجزاء مختلفة من البلاد، وأن الجهاديين يدرسون لهذا الغرض".

كما قال جوخالي في مواجهة الخطر الوشيك لهجوم انتحاري آخر في الهند، أصبح الإضراب الوقائي "ضرورة مطلقة".

يذكر أن باكستان قللت من أهمية الهجمات إلا أن خان الذي حملت حملته الانتخابية الناجحة في العام الماضي وعودا قوية بالتصدي للهند، ما زال يواجه ضغطا شعبيا للرد.