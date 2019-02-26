السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لخطة الاستجابة السريعة في اليمن

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أعلنت المملكة العربية السعودية التبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة - في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المانحين الثالث
وأكد الربيعة، أن المملكة العربية السعودية والإمارات ودول التحالف تدعم جهود الأمم المتحدة والحكومة الشرعية؛ للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن، مشددًا على التزام المملكة باتفاق ستوكهولم الذي يهدف إلى تخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني.
وأكد التزام المملكة بتقديم المساعدات الإنسانية التي تساهم في النهوض بالشعب اليمني.
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