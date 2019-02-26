السويد: ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى حد المجاعة

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قالت وزيرة خارجية السويد مارجو إليزابيث، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 تحتاج إلى 2.4 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت - في مؤتمر الدول المانحة لليمن المنعقد اليوم الثلاثاء في جيف - أن نحو 8% من إجمالي عدد سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات.
وأشارت إلى أنه خلال عام 2018 اجتمعت أطراف الأزمة في السويد ما تمخض عنه اتفاق
وأوضحت أن خطة الاستجابة للعام الماضي تم تمويلها بواقع 87%، أي وصلت المساعدات والمواد الغذائية إلى ملايين الناس الذين هم بأمس
من جهتها، قالت نائب رئيس الاتحاد السويسري سيمونيتا سوداروفا: "إن عملية السلام في اليمن تحيطها تحديات كبيرة، ولا بد من حشد المواردة المالية لتقديم الأمل لملايين الرجال والأطفال والنساء في اليمن؛ لأنهم يعتمدون بصورة كبيرة على التزاماتنا".
وأضافت: "لا بد أن نرفع من مستوى وعي الأسرة الدولية تجاه الأزمة اليمنية، ويتوجب علينا أن ندعم الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية؛ لأن تلك المساعدات ستضمن نجاة الكثير من المواطنين من الأزمة".
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