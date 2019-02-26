السويد: ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى حد المجاعة

وزيرة خارجية السويد مارجو إليزابيث- أرشيفية

وكالات

قالت وزيرة خارجية السويد مارجو إليزابيث، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة، مشيرة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 تحتاج إلى 2.4 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت - في مؤتمر الدول المانحة لليمن المنعقد اليوم الثلاثاء في جيف - أن نحو 8% من إجمالي عدد سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2018 اجتمعت أطراف الأزمة في السويد ما تمخض عنه اتفاق

"استوكهولم" لتسهيل حرية حركة المواطنين والبضائع، وهذا الأمر تضمن المساعدات الإنسانية في ميناء الحديدة، حيث إن منظمات المجتمع المدني كانت أكدت أهمية هذا التوجه، ولكن كانت هناك أعمال أخرى لا بد من القيام بها بدعم مشترك من قبل كافة الدول الحاضرة.وأوضحت أن خطة الاستجابة للعام الماضي تم تمويلها بواقع 87%، أي وصلت المساعدات والمواد الغذائية إلى ملايين الناس الذين هم بأمسالحاجة إليها، ولكن الأعداد التي بحاجة إلى تلك المساعدات زادت عن مستوياتها السابقة إلى حد المجاعة، مشيرة إلى أن هناك 5 ملايين يمني لا يعرفون كيف يحصلون على وجبتهم القادمة.من جهتها، قالت نائب رئيس الاتحاد السويسري سيمونيتا سوداروفا: "إن عملية السلام في اليمن تحيطها تحديات كبيرة، ولا بد من حشد المواردة المالية لتقديم الأمل لملايين الرجال والأطفال والنساء في اليمن؛ لأنهم يعتمدون بصورة كبيرة على التزاماتنا".وأضافت: "لا بد أن نرفع من مستوى وعي الأسرة الدولية تجاه الأزمة اليمنية، ويتوجب علينا أن ندعم الشعب اليمني بالمساعدات الإنسانية؛ لأن تلك المساعدات ستضمن نجاة الكثير من المواطنين من الأزمة".