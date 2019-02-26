الأمم المتحدة: اليمن يعاني أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ

مأساة أطفال اليمن

وكالات:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن اليمن يعاني من أسوأ كارثة إنسانية شهدها التاريخ، موضحًا أن هناك أكثر من 80 ألف طفل يمني معرض للوفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية.

وقال جوتيريش ـ في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المانحين الثالث لليم، المنعقد في جنيف اليوم الثلاثاء ـ إن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم في اليمن منذ بدء القتال، ومعظمهم من المدنيين والعديد منهم توفوا جراء المجاعة، وسوء التغذية والأوبئة.

وأضاف، أن هناك العديد من الأهالي غير قادرين على إطعام أطفالهم، وهم يعانون اليوم من المجاعة، معتبرًا أن أطفال اليمن أكثر من عانوا من مساوئ هذه الحرب.

وأضاف جوتيريش: "حوالي مليوني شخص فروا العام الماضي من القتال الدائر في العديد من المدن اليمنية"، مشيرًا

في الوقت نفسه إلى أن اليمنيين بحاجة ملحة لمساعدات طبية عاجلة.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمات الدولية تبذل كل الجهود اللازمة للحد من انتشار مرض الكوليرا، الذي لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على حياة اليمنيين.وبشأن التعليم في اليمن، قال جوتيريش إن هناك الملايين من الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مدارس لم تعد تعمل منذ أكثر من عامين.وقال الأمين العام للأمم المتحدةـ إن النساء والفتيات في اليمن يعانين من انتشار ظاهرة العنف ضدهن، موضحًا أن أكثر من ثلثي فتيات اليمن يتزوجن قبل سن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن الهدفالرئيسي من عقد مؤتمر المانحين هو الاستجابة للمعاناة الإنسانية التي يشهدها الشعب اليمني، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة الإنسانية في اليمن.وأوضح، أن التوصل لحل الأزمة اليمنية يواجه العديد من التحديات، لافتًا إلى أنه على رغم تصاعد المشاكل في اليمن التي أدت إلى الحرب إلا أنه لابد أن نعلن التزامنا بتنفيذ الاتفاقيات كافة الخاصة بميناءي الصليف وتعز، ودفع الآلية الخاصة بتحرير السجناء.وقال جوتيريش، إن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف كافة المعنية لحل الأزمة الإنسانية، معربًا عن شكره لكل الأطراف على الجهود التي تبذلها للتوصل إلى حلول للأزمة اليمنية.وشدد على ضرورة استمرار تواصل الدعم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، موضحًا أن إيجاد حل للأزمة الإنسانية في اليمن يحتاج إلى 4 مليارات دولار، وأن هناك تزايدًا في الأعداد التي تحتاج للمساعدات الغذائية تصل إلى 12 مليون شخص كل شهر، لافتًا إلى أنه تم جمع 2.6 مليار دولار من إجمالي المبلغ المطلوب.