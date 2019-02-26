كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق أدين بالتجسس لصالح إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدعي العام الاسرائيلي اليوم الثلاثاء أن المحكمة المركزية حكمت بالسجن 11 عاماً على وزير اسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.

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وكان غونين سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.

وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 يناير الماضي الى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران، ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاماً.