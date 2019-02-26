كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تخصص 250 مليون دولار لدعم الشعب اليمني خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الكويت أنها ستخصص مبلغ 250 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن، خلال عام 2019، عبر آليات صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية والمنظمات الدولية.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، خلال مؤتمر المانحين بشأن الأزمة اليمنية إن، "التزام الكويت خلال عام 2019 سيكون 250 مليون دولار أميركي، عبر آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".

يأتي هذا بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن لعام 2019.

وقال مندوب السعودية في مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، عبد الله الربيعة، إن "المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ ديسمبر 2014 وحتى الآن بلغت 11 و460 مليون دولار أمريكي، وأودعنا ملياري و100 مليون دولار في البنك المركزي اليمني أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد ونقدم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا".

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وأضاف الربيعة: "يسعدني أن أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والتي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعام 2019".

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في وقت سابق من احتمال فقدان جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين بسبب استمرار سوء التغذية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تدفع الأمم المتحدة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر في السويد، وتعد الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لأغلب الواردات اليمنية.