كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تدعو لتسليم رجل أعمال فرنسي بشأن تمويل "القذافي" لحملة "ساركوزي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة ويستمنستر البريطانية، اليوم، بتسليم رجل أعمال فرنسي يشتبه بتوجيهه أموالاً من الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الرئاسية عام 2007.

وكتبت قاضية المنطقة، فانيسا بارايتسر، في حكمها في محكمة وستمنستر في لندن: "أنا مقتنعة بعدم وجود أدلة أو عدم كفاية على أن السلطات الفرنسية قد تلاعبت أو استخدمت إجراءات لقمع أو إضرار السيد جوهري بشكل غير عادل."

وأضافت "لذلك أطلب تسليم ألكسندر جوهري إلى فرنسا".

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ألكسندر جوهري، مطلوب من قبل محققين فرنسيين يحققون في الفساد المزعوم لمسؤول عام أجنبي، ومؤامرة لإساءة استخدام الأموال العامة وغسيل الأموال.

وكان قد نفى الرئيس السابق ساركوزي، على الدوام، تلقيه أموالا من "القذافي" لتمويل محاولة انتخابه الناجحة في عام 2007.

وقبل جلسة الاستماع، قال "الجوهري"، إنه كان ضحية "فخ قضائي".