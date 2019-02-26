كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مسؤول روسي: الولايات المتحدة تستعد لغزو عسكري في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن الولايات المتحدة، "تظهر سخرية وغطرسة تجاه الشعب الفنزويلي"، وتفرض مساعدات إنسانية على فنزويلا، بينما يفترض أن يتم رفضها.

وفي الوقت نفسه، قال نيكولاي باتروشيف، إن "البنتاجون يعزز تشكيل القوات في المنطقة من أجل إشراكهم في العملية لعزل الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة".

Advertisements

وأَضاف "باتروشيف": "من خلال إظهار السخرية والغطرسة تجاه الشعب الفنزويلي، تجهز الولايات المتحدة غزوًا عسكريًا على دولة مستقلة".

وأكد: "يشير نقل القوات الأمريكية الخاصة إلى بورتوريكو، وهبوط القوات الأمريكية في كولومبيا، وحقائق أخرى بوضوح إلى أن البنتاجون يعزز تجميع القوات في المنطقة من أجل الإطاحة بالرئيس المنتخب المنتخب بشكل قانوني نيكولاس مادورو".

وأشار "باتروشيف"، إلى أن فنزويلا رفضت قبول المساعدات الإنسانية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، لأنها تفهم أن واشنطن تستعد للإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا نيكولاس مادورو".