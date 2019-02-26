كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام إيرانية تكشف أسباب استقالة "ظريف" الصادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد استقال بسبب خلافات مع مكتب الرئيس حسن روحاني.

ووفقًا للمصدر، لم يتم إخطار "ظريف" بزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى طهران، حيث التقى "الأسد" بالزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا"، عن "روحاني"، قوله، إنه خلال الزيارة، أعرب "الأسد" عن امتنانه الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية.

جاءت هذه التصريحات، بعد أن نفى محمود واعظى مدير مكتب الرئيس الإيرانى، تقارير إعلامية، مفادها أن "روحاني" وافق على استقالة "ظريف".