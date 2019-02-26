قبل الكلاسيكو..اجتماع بالبيت الرجاوي

اجتمع رئيس نادي الرجاء الرياضي، جواد الزيات، مساء أمس الإثنين، بلاعبي الفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل مناقشة تراجع أداء المجموعة بالمباريات الأخيرة، بعد الهزيمة في مباراة بركان الأخيرة، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس “الكاف”.

وحرص الزيات على الحديث عن الكبوة الأخيرة مع اللاعبين، ومطالبتهم باستعادة الإيقاع الذي بدأ به النسور الخضر موسمهم الرياضي الجاري، خصوصا وأن الفريق مقبل على تحديات قارية ومحلية هامة، من بينها مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي، غداً الأربعاء.

وكانت جماهير فريق الرجاء قد رفعت من حدة الضغط على رئيس النادي، جواد الزيات، بسبب توالي النتائج السلبية وتواضع أداء الفريق في المباريات الأخيرة، سواء في البطولة المحلية أو في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، وانفجر احتقان الجماهير على إدارة النادي ورئيسها مع مباراة أول الأمس أمام النهضة البركانية، التي أقيمت بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ووجه الآلاف من أنصار الأخضر، انتقادات لاذعة لجواد الزيات، مباشر بعد انتهاء المباراة التي جمعت الرجاء بالنهضه البركانية، أمس الأحد بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ثالث جولات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكالت له وابلا من الشتائم، متهمة إياه بالتسبب في ما آلت إليه الأوضاع داخل الفريق، كما رفعت في وجهه شعار “إرحل”.