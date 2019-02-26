5 سبل للوقاية من ألزهايمر أهمّها الرّقص والرّياضة والعلاقات الاجتماعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعدّ مرض ألزهايمر أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا، وهو يؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة، ويتطور المرض تدريجيًّا لفقدان القدرة على أداء الأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.

ونشر موقع "فوكوس" الألماني العلميّ ورقةً بحثيّة حول طرقٍ وعوامل حاسمةٍ في الوقاية من الإصابة بمرض ألزهايمر، والتي تساهم في تمتّع الإنسان بصحّة ذهنيّة في سنّ الشّيخوخة. وأبرز هذه العوامل التي تحدّث عنها البحث:

أوّلًا، النّظام الغذائيّ المتوازن والصّحي: إذ أوضحت الدراسة أنّ التغذية تلعب دورًا هامًّا في الحماية من المرض، وتنصح الدراسات السابقة باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، وهي حمية تعتمد على استهلاك نسبٍ عاليةٍ من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب غير المكررة، والفواكه، والخضروات، مع كميّة متوازنة من الأسماك، وتخفيف اللحوم والدجاج.