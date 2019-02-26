شكرا لقرائتكم خبر عن «السلمي» يخاطب «ترامب» لرفع السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

بعث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم، برسائل مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، طالب فيها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال السلمي في بيان له اليوم: "إن هذا الطلب يأتي بناءً على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي يوم 10 فبراير الجاري بالجامعة العربية، بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووقع المشاركون فيها على بيان تضامن يؤكد أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وطالبوا الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من هذه القائمة.

وأضاف، أن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، أكدت تنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وعلى تحقيق السودان متطلبات الجولة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني.

ونوّه رئيس البرلمان العربي في بيانه، بالجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها جمهورية السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، مشددًا على أن السودان يستحق وفقًا لذلك، رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانخراط بشكلٍ كاملٍ في المجتمع الدولي، واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.