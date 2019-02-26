الحسيني: ظريف سيعود للخارجية خلال الساعات القادمة

الخليج 365/ بغدادكشف الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية محمد صادق الحسيني، الثلاثاء، عن عودة قريبة ومؤكدة لوزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الى منصبه الذي اعلن استقالته منه امس ، مشيرا الى أن عودة ظريف لمنصبه سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال الحسيني، في حديث لـ الخليج 365، إن "ظريف سيعود للخارجية خلال الساعات القادمة".

وأوضح الحسيني، وهو ناشط سياسي مقرب من الحكومة الايرانية، أن "الامور تعود الى مجاريها بعد تسويات في الاروقة الخلفية على اعلى المستويات".



وعزا مصدر ايراني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، سبب استقالة ظريف الى عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين.

وكان ظريف قد قدم استقالته من منصبه، يوم أمس الاثنين، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام".