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السعودية تتبرع بـ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع تتبرع بـ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جنيف - الخليج 365:

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، التبرع بمبلغ 500 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة السريعة في اليمن، التي أطلقتها الأمم المتحدة.

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وقال رئيس الوفد السعودي في مؤتمر المانحين لليمن، المنعقد في جنيف، اليوم، إن الحوثيين يقومون بنهب المساعدات ويفاقمون الأزمة الإنسانية بالانتهاكات”.

فيما شدد رئيس الوزراء اليمني، على أن هناك ضرورة لتطوير آلية الإغاثة، ما يساهم في رفع المعاناة عن اليمنيين.

وقررت دولة الكويت تخصيص مبلغ 250 مليون دولار، لدعم العمل الإنساني في اليمن، فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي: تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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