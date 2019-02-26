الان تتابع السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أصدر محكمة عبرية، اليوم، حكما بالسجن لمدة 11 عاما، على وزير الطاقة السابق جونين سيغيف، بتهمة التجسس لصالح إيران.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” بدأ سيغيف التعاون مع الإيرانيين منذ 2012 وقدم لهم معلومات في مجالات الأمن والطاقة.