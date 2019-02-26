توغل إسرائيلي محدود شمال غزة واستهداف صيادين ومزارعين بإطلاق نار

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين، قبالة مناطق دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال غرب القطاع، ووسطه وجنوبه، دون إصابات.

وتجري قوات الاحتلال توغلات محدودة بشكل شبه يومي شرقي محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال تجريف لأراضي المزارعين، في انتهاك متكرر لاتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال الموقع عام 2014، وعادة ما تنصب قوات الاحتلال أسلاكا شائكة في المناطق الشرقية من قطاع غزة؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من الوصول إلى السياج الأمني.