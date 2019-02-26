الدعوة لجلسة مشتركة للبرلمان الباكستاني غدا بعد الضربات الهندية

أعلن وزير الدولة للشئون البرلمانية الباكستاني علي محمد خان، اليوم الثلاثاء، أنه تم الدعوة إلى عقد جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه غدا الأربعاء، في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها القوات الهندية على خط المراقبة الحدودي فجر اليوم.

وقال خان -في تصريح نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية- "إنه أبلغ المشاركين في اجتماع الأمن القومي، الذي عقد في وقت سابق اليوم، بأن البرلمان والأمن متحدان".

وكان وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخال قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن الضربات الجوية التي شنتها قوات بلاده عبر خط المراقبة الحدودي فجر اليوم تجنبت إسقاط ضحايا من المدنيين، موضحا أنها استهدفت جماعة (جيش محمد) المسلحة.

وتأتي تلك التطورات في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد، التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".