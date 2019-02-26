موسكو تُعلن عودة أكثر من 700 لاجئ لسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن 730 لاجئا عادوا إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 119 لاجئا من لبنان، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و611 من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن 82 نازحا عادوا أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف البيان أن جمعية (قاديروف) الخيرية الشيشانية وزعت طنا من الخبز على أهالي مدينة حلب، مشيرا إلى أن وحدات سلاح المهندسين السوري واصلت تطهير الأراضي والمنشآت من الألغام، حيث اكتشفت ودمرت 32 عبوة قابلة للانفجار.
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