السعودية: قمة شرم الشيخ وضعت أسس تسهل تعزيز الشراكة بين العرب وأوروبا

قالت صحيفة (الرياض) السعودية إن القمة العربية الأوروبية الأولى، التى اختتمت أعمالها أمس فى مدينة شرم الشيخ، نجحت فى تهيئة المناخ الملائم، ووضع الأسس والقواعد، التى تسهل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية، واستثمار الإمكانات المتاحة، التى يتمتع بها كل جانب، فى الوصول إلى التكامل الاقتصادى المنشود.

ورأت الصحيفة، فى تعليق لها اليوم تحت عنوان (القمة الأولى)، أن القمة نجحت قبل أن تعقد، لا لسبب سوى انطلاق هذه القمة فى مصر التى بدأت تستعيد دورها العربى والإقليمي، وتسعى اليوم للنهوض باقتصادها، وتعول على التحالفات والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبى، فضلا عن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى مقدمة زعماء ومسؤولين عرب وأوروبيين حرصوا على حضور "المناسبة الفريدة".

وأضافت أنه على الرغم من أن القمة فتحت ملفات سياسية واقتصادية كثيرة مهمة ومعقدة، إلا أنها سخّرت الملفات السياسية فى خدمة الاقتصاد، ويشير إلى ذلك الشعار الذى انطلقت تحته الفعاليات، وهو "الاستثمار فى الاستقرار"، ولذلك ركزت كلمات القادة على أهمية نبذ العنف، ومحاربة الإرهاب، والبحث عن آليات جديدة وحديثة للتعاون والشراكة، للوصول إلى الانتعاش الاقتصادى المأمول.