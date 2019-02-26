بعد حظر بريطانيا لحزب الله.. أحمد الجارالله يوجه رسالة لـ حزب الله

أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن حزب الله هو منظمة إرهابية إيرانية بشخوص لبنانية، مشيرا إلى أن بريطانيا تعلم هذا.

وقال الجار الله :"الآن أعلنت بريطانيا أن حزب الله منظمة إرهابية بجناحيه السياسى والعسكرى، بريطانيا تعرف أن حزب الله منظمة إرهابية إيرانية بشخوص لبنانية، وزير خارجية لبنان هون من هذا الإجراء على الدولة اللبنانية مع أن الذى يدير الدولة اللبنانية، هو حزب الله".

وكانت بريطانيا، قد أعلنت أمس الاثنين، أنها ستحظر حزب الله اللبنانى وتضيفه بالكامل، بما فى ذلك حزبها السياسى، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد "حزب الله مستمر فى محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش فى الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحه العسكرى المحظور بالفعل وبين الحزب السياسى". وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بأكمله".