رئيس المفوضية الأوروبية تعرض لموقف محرج بسبب زوجته .. فيديو

تعرض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لموقف محرج، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية التي إحتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية مطلع هذا الأسبوع .
وخلال المؤتمر الصحفي، رن هاتف كلود أكثر من مرة خلال الكلمة التي القاها كلود في ختام أعمال المؤتمر ليقرر في النهاية الرضوخ والرد على المتصل الذي لم يتوقف عن طلبه .
وقال كلود بعد إنزعاجه من كثرة الإتصالات في جملة كوميدية "وأنا سأتوقف هنا لإن الهاتف لا يتوقف"، وقد أثار هذا التصرف دهشة وإستغراب الصحفيين والمسؤولين الذين شهدوا المؤتمر .
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