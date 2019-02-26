مصادر صومالية تكشف أسباب زيارة فرماجو إلى قطر

كشفت مصادر صومالية وصفت بـ"المطلعة" أسباب زيارة الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو المقرر لها غدا الأربعاء، إلى قطر، بعد أن سبقتها زيارة لعميل قطر في الصومال فهد ياسين نائب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات للدوحة، بغرض تنسيق برنامج الزيارة مع المسؤولين القطريين.

وبحسب موقع العين الإخبارية، قالت المصادر، إن تنسيق ياسين لبرنامج الزيارة يعد تجاوزا واضحا للمؤسسات الرئاسية والدبلوماسية الصومالية ويوضح تخلي فرماجو عن تعهداته بالتزام الحياد تجاه الأزمة الخليجية وانخراطه في المحور التركي القطري.

وأضافت أن قيام ياسين، والذي كان يشغل سابقا مدير مكتب الرئيس في فيلا صومالي لاند، بالإشراف على زيارة الرئيس فرماجو تؤكد اختراق الدوحة لكل المؤسسات السيادية والدستورية في البلاد.

وأشارت إلى أن المباحثات ما بين فرماجو وأمير قطر ستشمل مناقشة دعم الدوحة للحزب الذي يزمع الترشح عبره للانتخابات المقبلة والذي يشرف ياسين على إنشائه شخصيا عبر عملائه المنتشرين في بقية الأقاليم.

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ولفتت إلى أن الرئيس فرماجو سيناقش طلب الدعم المالي القطري لميزانية البلاد المنهارة بسبب فساد المسؤولين السياسيين من أعوانه لتغطية فشله في إدارة البلاد منذ توليه الرئاسة عام 2017.

وقال مصدر أخر، لـ"العين الإخبارية"، إن الرئيس فرماجو سيطلب من الجانب القطري التوسط لدى كينيا لحل الأزمة الدبلوماسية الناشئة بين البلدين على خلفية قيام حكومة الصومال بتنظيم مؤتمر للنفط في لندن.

كما تشمل قائمة المطالب الصومالية للدوحة التدخل لإسقاط الأمن الكيني للتهم الموجهة ضد ياسين بعد كشفه في أغسطس/آب الماضي قيام الأخير بتزوير جوازات سفر كينية واستخدامها في السفر وتورطه في دعم حركة الشباب الإرهابية التي نفذت أعمالا إرهابية في كينيا.