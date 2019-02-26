الهند تعلن إستهداف معسكر للناشطين في كشمير باكستان والأخير يؤكد التصدي لها

اعلنت السلطات الهندية، الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع لها شن ضربة جوية في وقت مبكر من اليوم "دمرت بالكامل" معسكرا لناشطين في الشطر التابع لباكستان من منطقة كشمير، فيما أكدت السلطات الباكستانية التصدي لهذه الضربة .

وفي التفاصيل، قال وزير الزراعة الهندي غاجيندرا سينغ شيكاوات، في تغريدة باللغة الإنجليزية، إن "سلاح الجو شن ضربة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم على معسكرات للإرهاب عبر خط المراقبة بين شطري كشمير ودمرها بالكامل".

ونقلت رويترز عن مصدر بالحكومة الهندية تأكيده أن بلاده دمرت معسكرا لمسلحين في كشمير وقتلت 300 شخصا، مؤكداً أن هذا المعسكر كان مركزا للتدريب على التفجيرات الانتحارية على عمق 80 كيلومترا داخل باكستان.

من جانبها، أعلنت باكستان أن مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق "خط المراقبة" في كشمير الذي يمثّل عمليا خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكّدة أنّ مقاتلاتها تصدّت للطائرات الهندية وأرغمتها على العودة أدراجها.

وقال المتحدّث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور في تغريدة على تويتر إنّ "سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة" الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين البلدين، مضيفا: "على الفور تحرّك سلاح الجو الباكستاني، فعادت الطائرات الهندية أدراجها".

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وأوضح المتحدّث العسكري الباكستاني في تغريدة ثانية أنّ "الطائرات الهندية اخترقت المجال الجوي فوق مظفّر أباد"، عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير.

وأضاف أنّ المقاتلات الهندية التي "تلقّت الردّ المناسب والفعّال من سلاح الجوّ الباكستاني ألقت على عجل عبوة ناسفة لدى فرارها سقطت قرب بالاكوت، ما من ضحايا أو أضرار".

وجاءت هذه الضربة على خلفية تفجير إنتحاري إستهدف الجزء الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه .

وطالب وزير الخارجية الباكستاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالمساعدة على تخفيف التوتر الذي تصاعد بشدة بين بلاده والهند، بعد هذا التفجير .