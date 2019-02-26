أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد للبرلمان الروسى، قسطنطين كوساتشوف، أنه يتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية خلال وقت قريب.

وقال المسئول الروسى فى تصريحات نلقتها وكالة سبوتنيك الروسية: “لقد تم استئناف رحلات موسكو — القاهرة.. وفيما يخص المسارات الشعبية الأخرى، فإننا نقترب من استئنافها بشكل كامل..”

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كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسى: استنئاف الرحلات الجوية لكامل المنتجعات المصرية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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