شكرا لقرائتكم سوق الأسهم الإيرانية تهبط 2000 نقطة بعد استقالة ظريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هبطت #سوق_الأسهم_الإيرانية ألفي نقطة بعد أنباء استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بحسب ما ورد في وكالة "رويترز".

واستأنف الريال الإيراني رحلة الهبوط مجدداً بعد مرحلة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط الريال مجددا مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية، كما أن سعر سبائك #الذهب في سوق الصرف الإيرانية شهد ارتفاعاً ملحوظا هو الآخر، وبلغ سعر #الدولار_الأميركي 140 ألف ريال مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ120 ألفا في الأسبوع الماضي.

كما وصلت قيمة السبيكة الذهبية حوالي 50 مليون ريال، وهي أعلى نسبة تسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

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يذكر أن العملة الإيرانية شهدت موجة هبوط جديدة منذ الأسبوع الماضي بعد ما كان سعر الدولار يتراوح ما بين 120 ألفا و125 ألف ريال، لكنه هبط فجأة الخميس الماضي إلى 130 ألفا.

وانتشرت أنباء في وقت سابق عن نية ظريف تقديم استقالته بسبب تصاعد الخلافات بين أجنحة النظام حول نتائج #الاتفاق_النووي ، حيث يرى المتشددون أن إيران قدمت تنازلات كبيرة مقابل عدم حصولها على شيء، خاصة بعد خروج أميركا من الاتفاق.

كما أن المرشد الإيراني يعارض أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، ووصف من يقبلون بعرض ترمب لإعادة التفاوض بأنهم "عملاء وخونة"، رداً على تصريحات ظريف التي أعلن فيها استعداد #طهران للتفاوض بشروط.

وعزا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في أول تصريح صحافي له عقب استقالته، سبب قراره إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني #حسن_روحاني .