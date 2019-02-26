جدل في الولايات المتحدة على نصب تذكاري لضحايا الحرب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP تبتّ المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء في ما إذا كان الصليب الكبير الموجود على أملاك عامة في ميريلاند كنصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية مخالفا للدستور الذي يحظر على الدولة التمييز بين الديانات

تبتّ المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء في ما إذا كان الصليب الكبير الموجود على أملاك عامة في ميريلاند كنصب تذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية مخالفا للدستور الذي يحظر على الدولة التمييز بين الديانات.

وتحولت مسألة الصليب إلى قضية للعلمانيين والمحافظين على حد سواء في إطار الحرب الفكرية التي نشبت بعد تعيين دونالد ترامب قاضيين في المحكمة العليا من التيار المحافظ.

وسيتعين على القضاة أن يقرروا إذا ما كان هذا الصليب ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي ينص على أن "الكونغرس لا يسن قانوناً ينشئ ديانة أو يمنع حرية ممارسة شعائر دينية".

وفيما لا يترك هذا البند أي شك في أن الدولة لا تستطيع تمويل مؤسسة دينية، هناك نقاط غموض عدة تحيط به، ومنها الجملة المكتوبة على أوراق عملة الدولار الأميركي وهي "إن غاد وي تراست" (نثق في الله).

وتدور هذه القضية حول نصب صليب طوله 12 متراً عام 1925 في بلادينسبورغ في ولاية ميريلاند قرب العاصمة الأميركية واشنطن لتكريم ذكرى 49 جندياً محلياً قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.

ولأنه مبني على أملاك عامة، فإن الجمعية الإنسانية الأميركية التي تتخذ في واشنطن مقراً لها ادّعت في القضية لأنها ترى أن النصب يخالف التعديل الأول الذي يحظر على الدولة تفضيل دين على آخر.

وجاء على موقع الجمعية الإلكتروني "الكفاح من أجل فصل الكنيسة عن الدولة هو أمر بعيد المنال"، وأن مبلغ 100 ألف دولار من الأموال العامة صرف لصيانة الصليب.

-"القتال من أجل بلدهم"-

يقول مدير الجمعية روي سبيكهارت إن "الصليب يكّرم المحاربين المسيحيين فقط وليس كل الجنود... نحن نريد نصباً يكرّم كل الذين شاركوا في الحرب".

لكن الجندي السابق ويل تروتر الذي يعيش قرب النصب التذكاري يقول إن هذا المنطق خاطئ وأن الرجال الذيم حفرت أسماؤهم عليه مثّلوا إلهاماً له.

ويضيف "ليس له دلالة دينية على الإطلاق. فشكل الصليب يعود إلى قرون عدة كرمز للخدمة والتضحية من أجل الحرب... كانت تلك هي الطريقة التي تمت من خلالها الأمور قبل قرن".

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وبين الأشخاص المذكورين على النصب توماس فنويك الذي قتل خلال معركة في فرنسا عن 22 عاماً، وتوافق قريبته ماري آن لاكاي على أن هذا النصب لا يحمل دلالات دينية.

وتقول لوكالة فرانس برس "إنه أمر مزعج ومحزن التفكير في أن أحداً ما يريد إزالة نصب تذكاري لرجال فقدوا حياتهم وهم يقاتلون من أجل بلدهم. هذا مؤلم حقاً".

وفي وقت سابق، رفضت محكمة عادية الدعوى الأساسية للجمعية، لكن في كانون الأول/ديسمبر 2016 أمرت محكمة الاستئناف إما أن يهدم الصليب أو يعدّل أو ينقل من مكانه.

ووفق حكم القضاة، "يعبّر هذا العمل عن الصليب اللاتيني بطريقة تقول لأي مراقب منطقي إن اللجنة التابعة لولاية ميريلاند تضع الدين المسيحي فوق الديانات الأخرى أو ترى أن كونك أميركياً يعني أنك مسيحي أو الأمران معاً".

ومنذ ذلك الوقت، عبّرت إدارة الرئيس دونالد ترامب وعدد من الأعضاء الذين يجاهرون بانتمائهم المسيحي، عن دعمها النصب التذكاري.

-"المسيحية المهيمنة"-

وفي تقرير صادر عن وزارة العدل للمحكمة العليا، جاء أن إزالة النصب التذكاري المقام منذ 93 عاماً أو تدميره "سيعتبره كثر بمثابة عمل حكومة غير محايدة لكنها معادية لمسائل الدين".

وعندما تصدر المحكمة قرارها بعد أسابيع، سيكون هناك عواقب لكثير من النصب الأخرى في الولايات المتحدة التي تحمل رموزاً دينية.

ويقول أستاذ الحقوق في جامعة جورجتاون جيفري شولمان "أعتقد أن المحكمة ستترك الأمور معلقة، وأعتقد أنها ستبقى مسألة قانونية معقدة ومحيّرة". ويضيف "هناك دائماً نزاع يحصل في مكان ما. وهذه فقط المعركة الأخيرة في كفاح طويل ومتواصل لتحديد الحرية الدينية في أميركا".

ومع ازدياد عدد أتباع الديانات المختلفة والأشخاص الملحدين، اتسع الجدل في الولايات المتحدة أخيرا بشأن هيمنة الديانة المسيحية على غيرها من الديانات أو المعتقدات في الثقافة الأميركية.