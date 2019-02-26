عبدالرحيم على: السيسى وضع الدول العربية والأوروبية أمام مسئولياتهم لمواجهة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ختام القمة التاريخية العربية الأوروبية كان واضحا وصريحا للغاية كعادته دائما عندما تحدث عن ملف ظاهرة الإرهاب الأسود.

وأعلن فى بيان له أصدره اليوم، تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى بأن قضية الإرهاب لها تأثيرها المدمر على أمن واستقرار المنطقة العربية والأوروبية والعالم كله، وأن القناعات بدأت تتزايد فى إيجاد آلية عمل مشترك للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية الراغبة فى مكافحة الإرهاب وبين أوروبا.

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وطالب الدكتور عبد الرحيم على من جميع الدول العربية والاوروبية بوضع تصور مشترك تنفيذا لرؤية الرئيس السيسى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة، وأيضا اتخاذ التدابير والوسائل التى تكفل تنفيذ اقتراح الرئيس السيسى بحرمان العناصر الارهابية من الحصول على الوسائل المتقدمة التى تستخدمها فى تجنيد وتكليف العناصر الارهابية، خاصة أن الانتهاء من استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة الإرهاب لن ينتهى خلال فترة محدودة.

وقال الدكتور عبد الرحيم على، إن الرئيس السيسى كان واضحا عندما أكد حصول بعض التنظيمات الإرهابية الكبيرة على دعم من بعض الدول عن طريق التمويل وتوفير الغطاء السياسى لتلك التنظيمات.

وطالب "على" من المجتمع الدولى أن يتخذ خطوات سريعة وعاجلة ضد الدول والانظمة والحكومات التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مؤكدا أن الرئيس السيسى خلال هذه القمة الناجحة وضع الدول العربية والاوروبية أمام مسئولياتهم التاريخية لمواجهة هذه الظاهرة مواجهة شاملة.