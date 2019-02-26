شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب وزيرة الصحة بتخصيص سيارة إسعاف لقرى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان، بشأن تخصيص سيارة إسعاف لكل وحدة محلية بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأوضح تمراز لـ"الخليج 365" أن هناك عدد من القرى يصل عددها لما يقرب من 10 بالمركز تعانى من عدم وجود سيارات إسعاف، مما يهدد حياة المرضى بهذه المناطق، خاصة وأن المسافة بين المستشفيات وهذه القرى وتوابعها بعيدة جدا، مما يشكل مشقة فى نفل المواطنين لتقلى العلاج خاصة الحالات الحرجة أصحاب الأمراض المزمنة.

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وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة على ضرورة البت فى هذا الأمر للحفاظ على أرواح المرضى، لافتا إلى أن المنظومة الصحية تشهد تحسن ملحوظ وهناك اهتمام من قبل الدولة بالمنظومة الصحية فى مختلف المحافظات ولابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.