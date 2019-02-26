شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر رئيساً لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قراراً بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية برئاسة النائب على بدر عضو مجلس النواب.

وتم عقد جلسة بالبرلمان المصرى مع وفد البرلمان الألبانى تمت فيها مناقشة العديد من النقاط وكان من أهمها ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في ضوء العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ، تشجيع السياحة والمساهمة فى عودتها وإقامة العديد من الرحلات لمعرفة تاريخ الحضارة المصرية الفرعونية القديمة.

وأشاد الوفد بالتعاون المصري الألباني المتبادل في مجالات الحرب على الإرهاب مع تجنب الازدواج الضريبي وتسليم المجرمين ،وكذلك التعاون في المجال القضائي.

وأشاد النائب على بدر رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية، بعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة ألبانيا وعلاقة الصداقة والروابط التاريخية والتعاون الثنائي المتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لافتا لزيارة الرئيس بوجار نيشاني رئيس دولة ألبانيا إلى البلاد يومي 26 ، 27 من الشهر الحالي ، والتي ستشهد إبرام العديد من الاتفاقيات التي ستوقع بين الدولتين في العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية، وسيزور البرلمان لعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة بين الدولتين غدا الأربعاء.

تضم الجمعية كل من محمود خميس، عبدالفتاح عبده، أحمد شعراوي،أحمد مدين، هشام الحصري، تامر الشهاوي ، والنائب رضا البلتاجي.

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