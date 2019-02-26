تجار الجنس استعملوا وسائل التشويق.. ننفرد بنص "مكافحة الفسق والفجور"

مصراوي - كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل مصراوي على نص مشروع قانون مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، الذي أحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة التشريعية، أمس الأول.

وتضمن المشروع تعريفًا للدعارة والفسق والفجور والأماكن التي يمارس فيها ذلك الفعل، كما حدد عقوبات تبدأ من الحبس عامًا وإلى خمس سنوات، وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

وفيما يلي نص مشروع القانون:

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مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة

السيد الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعال

رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة...