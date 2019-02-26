سليم عون: الحقيقة واحدة وثابتة أننا أحرار وأسياد قرارنا

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نتعرض للتجني والافتراء، من جهة على خلفية الحديث عن لوحة الجلاء، ومن جهة أخرى على ما أسموه التطبيع. فبين "لوحة الجلاء" و"التطبيع"، الحقيقة واحدة وثابتة أننا أحرار وأسياد قرارنا ".

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