قوى الأمن تعمم صورة طفل سوري عثر عليه في محلة تقاطع أبو الأسود

أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي انه عند الساعة 19.00 من تاريخ 25/2/2019 وفي محلة تقاطع أبو الأسود، عثرت دورية من مخفر الزرارية في وحدة الدرك الإقليمي على طفل من الجنسية السورية يدعى حسب أقواله محمد إبراهيم خليل والدته مَزيت عمره حوالي 10 سنوات، وهو قد غادر منزل ذويه في بيروت منذ حوالي /4/ أيام.
لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من المواطنين الكرام الذين يعرفون عنه شيئاً أو عن ذويه، إبلاغهم ضرورة الحضور الى المخفر المذكور، أو الاتصال على الرقم: 305155/07 لإجراء اللازم.
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